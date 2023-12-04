На БКЛ временно увеличили интервалы движения поездов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Большой кольцевой линии против часовой стрелки временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В департаменте уточнили, что интервалы были временно увеличены из-за человека на путях.

Ранее интервалы движения поездов увеличивали на Арбатско-Покровской линии столичного метро из-за человека на пути. Через некоторое время движение поездов вернулось к обычному графику.

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