03 декабря, 22:37Транспорт
Интервалы движения поездов увеличивали на Арбатско-Покровской линии метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Интервалы движения поездов увеличивали на Арбатско-Покровской линии столичного метро из-за человека на пути. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале Дептранса Москвы.
В ведомстве уточнили, что речь идет о восточном участке линии. В настоящее время движение вводится в график.
Ранее интервалы временно были увеличены на Большой кольцевой линии метро по часовой стрелке. Это потребовалось для проверки одного состава. Позже в департаменте сообщили, что движение вернулось к обычному графику.
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