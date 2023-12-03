Интервалы движения поездов увеличивали на Арбатско-Покровской линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Интервалы движения поездов увеличивали на Арбатско-Покровской линии столичного метро из-за человека на пути. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале Дептранса Москвы.

В ведомстве уточнили, что речь идет о восточном участке линии. В настоящее время движение вводится в график.

Ранее интервалы временно были увеличены на Большой кольцевой линии метро по часовой стрелке. Это потребовалось для проверки одного состава. Позже в департаменте сообщили, что движение вернулось к обычному графику.



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