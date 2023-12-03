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03 декабря, 22:54

Транспорт

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро ввели в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метро вернулось к обычному графику. Об этом Дептранс Москвы рассказал в своем телеграм-канале.

Ранее интервалы движения поездов на восточном участке линии были временно увеличены из-за человека на пути.

До этого поезда ходили с задержкой на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) и третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) в сторону Москвы по причине травмирования человека на станции "Люберцы-1".

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