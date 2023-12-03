03 декабря, 22:54Транспорт
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро ввели в график
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метро вернулось к обычному графику. Об этом Дептранс Москвы рассказал в своем телеграм-канале.
Ранее интервалы движения поездов на восточном участке линии были временно увеличены из-за человека на пути.
До этого поезда ходили с задержкой на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) и третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) в сторону Москвы по причине травмирования человека на станции "Люберцы-1".
В Дептрансе напомнили о заморозке годового абонемента на проезд в московском транспорте
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