Снегопад в Москве не повлиял на движение поездов "Аэроэкспресса"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снегопад не повлиял на графике движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорты Москвы – Шереметьево, Домодедово и Внуково. Об этом заявили в пресс-службе перевозчика.

"Аэроэкспрессы в столичные аэропорты продолжают курсировать по расписанию в условиях продолжающегося снегопада в Москве и Московской области", – сказано в заявлении.

В компании уточнили, что реализуют меры для обеспечения исправного движения составов и комфорта пассажиров вне зависимости от погодных условий. Так, перед зимой осуществляют подготовку вагонов и терминалов к работе в условиях холодов и сильных осадков. Также всю зиму токоприемники электропоездов обрабатываются антигололедной смазкой, а в случае ухудшения погоды на конечных станциях усилили бригады для очистки дверей от наледи и снега.

Также внутри вагонов постоянно проводят уборку, а климатические системы поездов сохраняют в салоне теплую температуру. В двухэтажных аэроэкспрессах при входе есть специальное покрытие, которое помогает очищать подошву обуви при ходьбе.

"Для поездок в аэропорт в текущих погодных условиях компания рекомендует планировать маршрут в аэропорт заранее", – заключили в пресс-службе.

Ранее московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию, связанную с задержками 70 авиарейсов в столичных аэропортах на фоне неблагоприятных метеоусловий. При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, заключили в ведомстве.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что порядка 25–30% от месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки. Высота сугробов в Москве составляет 36 сантиметров, что является рекордом за все 145 лет метеорологических наблюдений.

Гидрометцентр РФ объявил в Московском регионе желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и порывистого ветра скоростью до 16 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до 12:00 вторника, 5 декабря.



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