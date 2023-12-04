РЖД предложили пассажирам выбрать имя отечественному аналогу "Ласточки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Компания "Российские железные дороги" предложила пассажирам выбрать имя для полностью отечественного аналога электропоезда "Ласточка". Об этом сообщается на сайте компании.

"В этом году на российские железные дороги начались поставки нового электропоезда ЭС104, полностью собранного из отечественных компонентов. Предлагаем голосовать", – говорится в сообщении.

Пассажирам предложили шесть вариантов ответа: "Аметист", "Байкал", "Ирбис", "Ласка", "Уралочка" и "Финист". Также можно предложить собственное название для поезда.

Электропоезд ЭС104 произведен полностью из отечественных комплектующих. Он состоит из пяти вагонов и имеет 416 посадочных мест. Сиденья в поезде расположены по три и по два в ряду. Новые составы имеют три туалета.

Образец полностью российского скоростного электропоезда "Ласточка" серии ЭС104 впервые представили в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2023". Производством модели занимался завод "Уральские локомотивы". Помимо прочего, модель оснащена тяговым оборудованием, которое может обеспечить быстрый разгон поезда до 160 километров в час и эффективное торможение.

