Поезда на Таганско-Краснопресненской линии метро следовали с увеличенными интервалами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов временно увеличивали на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Причиной стал человек на путях. Движение уже вводится в график.

В настоящее время поезда ходят согласно расписанию.

8 декабря на этой же линии временно отсутствовало движение поездов от станции "Котельники" до станции "Жулебино". Причиной тому был человек на путях. Затем движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро было восстановлено.

В тот же день интервалы движения поездов временно были увеличены на Арбатско-Покровской линии метрополитена, но затем поезда начали следовать по расписанию.

Интервалы движения поездов временно увеличены на БКЛ