15 декабря, 11:53 (обновлено 15.12.2023 12:09)Транспорт
Поезда на Таганско-Краснопресненской линии метро следовали с увеличенными интервалами
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Интервалы движения поездов временно увеличивали на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Причиной стал человек на путях. Движение уже вводится в график.
В настоящее время поезда ходят согласно расписанию.
8 декабря на этой же линии временно отсутствовало движение поездов от станции "Котельники" до станции "Жулебино". Причиной тому был человек на путях. Затем движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро было восстановлено.
В тот же день интервалы движения поездов временно были увеличены на Арбатско-Покровской линии метрополитена, но затем поезда начали следовать по расписанию.
Интервалы движения поездов временно увеличены на БКЛ
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