В Москве восстановили движение на Арбатско-Покровской линии метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение поездов на Арбатско-Покровской линии столичного метро восстановлено и вводится в график. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что ранее остановка движения произошла из-за отключения напряжения на контактном рельсе. Специалисты оперативно прибыли на место и провели необходимые проверки.

Из-за этого между станциями "Щелковская" и "Партизанская" движение не осуществлялось, а станцию "Щелковская", во избежание скопления людей, временно закрыли на вход.

Дептранс сообщил об остановке движения между станциями "Щелковская" и "Партизанская"