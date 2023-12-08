В Дептрансе назвали причину остановки движения на Арбатско-Покровской линии метро

Фото: телеграм-канал Readovka

Движение на восточном участке Арбатско-Покровской линии метро приостановлено из-за отключения напряжения на контактном рельсе. Об этом столичный Дептранс рассказал в своем телеграм-канале.

"Специалисты метрополитена оперативно прибыли на место и проводят необходимые проверки инфраструктуры для последующей подачи напряжения", – говорится в публикации.

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При этом в ведомстве отметили, что движение поездов между станциями "Пятницкое шоссе" и "Партизанская" осуществляется в обычном режиме.

Пассажиров просят пересесть на наземный транспорт. Так, например, есть возможность воспользоваться бесплатными автобусами КМ.

Ранее сообщалось об увеличении интервалов движения поездов на Арбатско-Покровской линии. В департаменте рассказали, что специалисты осуществляют проверку инфраструктуры.

Затем стало известно о приостановке движения между станциями "Щелковская" и "Партизанская".



Дептранс сообщил об остановке движения между станциями "Щелковская" и "Партизанская"