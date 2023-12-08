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08 декабря, 15:54 (обновлено 08.12.2023 16:19)

Транспорт

Движение поездов приостановлено между "Щелковской" и "Партизанской" синей линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Интервалы движения поездов временно увеличены на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале Дептранса Москвы.

В ведомстве пояснили, что речь идет о восточном участке линии. Изменения связаны с необходимостью проверки инфраструктуры.

Также Дептранс сообщил, что между станциями "Щелковская" и "Партизанская" движение не осуществляется.

Ранее стало известно, что с 10 декабря изменится график движения поездов на первом, втором, третьем и четвертом Московских центральных диаметрах. В частности, на МЦД-1 продлили маршруты шести пригородных проездов, добавили два поезда на участках Лобня – Можайск и Дмитров – Савеловский вокзал.

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