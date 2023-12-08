Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро восстановлено, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

По данным ведомства, поезда следуют в соответствии с графиком.

Ранее сообщалось об отсутствии движения поездов от станции "Котельники" до станции "Жулебино" из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

В воскресенье, 10 декабря, по Бауманской улице в Москве не будут ходить трамваи. Изменения связаны с работами по модернизации энергоинфраструктуры трамваев на Бауманской улице. С 11 декабря транспорт проследует по обычным маршрутам.

Также стало известно, что с 10 декабря изменится график движения поездов на первом, втором, третьем и четвертом Московских центральных диаметрах. В частности, на МЦД-1 продлили маршруты шести пригородных проездов, добавили два поезда на участках Лобня – Можайск и Дмитров – Савеловский вокзал.