Движение поездов на Большой кольцевой линии восстановлено

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Движение поездов на Большой кольцевой линии (БКЛ) восстановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале московского Дептранса.

В департаменте добавили, что в данный момент движение поездов вновь вводится в график.

Ранее на БКЛ были временно увеличены интервалы движения поездов. Это было связано с человеком на путях.

До этого в Мосгортрансе заявили, что комиссия организации установит причины инцидента с электробусом на северо-востоке столицы. Пострадавших в результате произошедшего не оказалось.

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