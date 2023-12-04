04 декабря, 23:51Транспорт
Движение поездов на Большой кольцевой линии восстановлено
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Движение поездов на Большой кольцевой линии (БКЛ) восстановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале московского Дептранса.
В департаменте добавили, что в данный момент движение поездов вновь вводится в график.
Ранее на БКЛ были временно увеличены интервалы движения поездов. Это было связано с человеком на путях.
До этого в Мосгортрансе заявили, что комиссия организации установит причины инцидента с электробусом на северо-востоке столицы. Пострадавших в результате произошедшего не оказалось.
Новая версия приложения "Метро Москвы" стала доступна для пассажиров
Читайте также