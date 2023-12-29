Во втором вестибюле "Рижская" БКЛ финиширует подготовка к строительству эскалаторного хода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты закончили работу по заморозке грунта, поэтому сейчас осуществляют подготовку к запуску работы тоннельного наклонного укладчика для возведения эскалатора второго вестибюля станции "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Так, по его словам, строительство эскалатора осуществляется горным способом. При этом, как он утверждает, эскалаторы на станции метро "Рижская" будут одними из самых длинных в московском метрополитене – примерно 129 метров. Сейчас лидирует в данном критерии станция "Марьина Роща" с показателем в 130 метров, подчеркнул Бочкарев.

Как рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, с помощью возведенного вестибюля москвичи смогут попасть на "Рижскую" с четной стороны проспекта Мира и с Водопроводного переулка.

"В отличие от первого вестибюля, расположенного под Рижской площадью, второй будет наземным. Этим объясняется и разница в длине подъемных механизмов: будущие эскалаторы будут на треть длиннее действующих, длина которых 95 метров", – уточнил он.

Ранее Бочкарев сообщил, что во время строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро применялось множество уникальных технологий и решений. Заммэра отметил, что в работах применялось прямое сканирование подземного пространства, управление движением щитами и детекция воды.



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