В Дептрансе предупредили о последствиях нарушений правил передвижения на электросамокатах

Скручивать и заклеивать номера на электросамокатах бесполезно, предупредили в столичном Дептрансе.

Все нарушения специалисты видят онлайн по камерам видеонаблюдения. О каждом таком случае сообщают операторам сервисов, а также в ГИБДД. Пользователя, с аккаунта которого был арендован самокат, заблокируют в сервисе. За вандализм нарушителей накажут.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.