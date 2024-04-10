Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 21:15

Транспорт

В Дептрансе предупредили о последствиях нарушений правил передвижения на электросамокатах

В Дептрансе предупредили о последствиях нарушений правил передвижения на электросамокатах

"Мой район. Новости": временная трамвайная линия заработала на юго-западе Москвы

Москвичам рассказали о новостях к вечеру 10 апреля

Новости часа: Сергей Собянин открыл спорткомплекс "Скиф" после реконструкции

Постоянная экспозиция Музея транспорта откроется в гараже архитектора Мельникова

Новые речные трамваи пополнят столичный флот в 2024 году

В столице прошел парад в честь 125-летия московского трамвая

Более 50 транспортных единиц включили в экспозицию гаража Мельникова в Москве

Новости часа: станцию метро в Гольянове начнут строить в конце 2024 года

"Техно": улучшенные электровелосипеды поступят в московский прокат в 2024 году

Скручивать и заклеивать номера на электросамокатах бесполезно, предупредили в столичном Дептрансе.

Все нарушения специалисты видят онлайн по камерам видеонаблюдения. О каждом таком случае сообщают операторам сервисов, а также в ГИБДД. Пользователя, с аккаунта которого был арендован самокат, заблокируют в сервисе. За вандализм нарушителей накажут.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика