Сквер в районе Очаково-Матвеевское благоустроили

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столичном районе Очаково-Матвеевское закончили работы по благоустройству сквера, который находится по адресу: улица Матвеевская, владение 1.

В ходе работ специалисты освободили сквер от хлама и благоустроили, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

"Территория, которая совсем недавно была захламлена и загрязнена, где невозможно было пройти, превратилась в комфортное общественное пространство: появились дорожки, фонари и лавочки", – приводятся в сообщении слова начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского.

Недавно в Москве завершились работы по благоустройству улицы Ильинки и прилегающих к ней переулков: Старопанского, Большого Черкасского, Ветошного, Ипатьевского и Никольского.

Эта улица была одной из самых загруженных в центре для автомобилистов. Теперь там изменили схему движения. Отменили транзитный проезд по Большому Черкасскому переулку, также отменили поворот с Новой площади на Малый Черкасский переулок.

До конца года в столице пройдет благоустройство 54 улиц. На обновленных улицах появятся велосипедные парковки, пешеходные переходы, стелы пешеходной навигации, а в некоторых местах изменится схема движения транспорта. Также специалисты организуют 103 новых наземных пешеходных перехода.

Кроме того, на деньги от платных парковок благоустроят порядка 30 дворов Тверского района. Благоустройство ожидает Новослободскую, Сущевскую и Тихвинскую улицы, Угловой, Глинищевский, Старопименовский и Оружейный переулки и другие. Всего в нынешнем году на благоустройство дворовых территорий Москвы направлено около 4,5 миллиардов рублей, собранных с платных парковок.

