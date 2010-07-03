В столице завершили благоустройство улицы Ильинки

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В столице завершились работы по благоустройству улицы Ильинки и прилегающих к ней переулков: Старопанского, Большого Черкасского, Ветошного, Ипатьевского и Никольского, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, общая площадь территории благоустройства составила более пяти гектаров.

"Благоустройство улицы Ильинки и прилегающих к ней переулков завершило комплекс работ по развитию городской среды в границах Кремлевского кольца", – приводит слова Бирюкова Агентство "Москва".

Заммэра напомнил, что эта улица была одной из самых загруженных в центре для автомобилистов. Теперь там изменили схему движения. Отметили транзитный проезд по Большому Черкасскому переулку, также отменили поворот с Новой площади на Малый Черкасский переулок.

Также Бирюков рассказал, что в рамках благоустройства под землю убрали воздушные кабельные линии, а тротуары расширили. Фасады пяти зданий привели в порядок. Работы по благоустройству прошли и в сквере, который находится на месте храма Николая Чудотворца.

"Во время прокладки траншей для устройства кабельной канализации в районе дома номер 21 был обнаружен фундамент церкви, построенной в конце XVII века и снесенной в 1934 году Обозначить место, где находился храм, было решено с помощью сигнаций из гранитных элементов, возвышающихся над поверхностью земли", – сообщил заммэра.

Ранее сообщалось, что до конца года в столице пройдет благоустройство 54 улиц. На обновленных улицах появятся велосипедные парковки, пешеходные переходы, стелы пешеходной навигации, а в некоторых местах изменится схема движения транспорта. Также специалисты организуют 103 новых наземных пешеходных перехода.

Кроме того, на деньги от платных парковок благоустроят порядка 30 дворов Тверского района. Благоустройство ожидает Новослободскую, Сущевскую и Тихвинскую улицы, Угловой, Глинищевский, Старопименовский и Оружейный переулки и другие. Всего в нынешнем году на благоустройство дворовых территорий Москвы направлено около 4,5 миллиардов рублей, собранных с платных парковок.

В прошлом году на благоустройство районов за счет платных парковок направили более 4,2 миллиарда рублей. Решение о таком распределении средств было принято мэром Москвы и правительством с первого дня введения платных парковок. На эти средства в районах и улицах, где собираются средства, создаются парки, детские площадки и доступная среда для маломобильных граждан.

