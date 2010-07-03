Сквер на улице Красный Казанец благоустроили

09 октября, 20:51
Фото: mos.ru
Благоустройство сквера завершилось на улице Красный Казанец в Вешняках. Работы проходили в рамках программы "Мой район", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Сквер, расположенный у дома № 3, корпуса 1, превратился в большую зону отдыха. Там установили детскую площадку с качелями и горками. По соседству обустроили вторую – спортивную – площадку с тренажерами и турниками.
Чтобы москвичам было удобно прогуливаться в обновленном сквере, дорожки выложили цветной плиткой, установили новые фонари, посадили деревья и кустарники. В целях безопасности пруд обнесли оградой.
В ходе работ не забыли и о местной достопримечательности. Статую "Доярка" советского скульптора Иосифа Козловского отреставрировали, вернув ей первоначальный облик.
Отмечается, что сквер на улице Красный Казанец является главным местом отдыха как для жителей соседних домов, так и для всего района.
Ранее сообщалось, что с начала года в столице установили и обновили почти 280 детских площадок. В частности, на территории усадьбы Люблино во время благоустройства установили шесть детских площадок для детей до шести лет. За последние три года в парках, скверах и рекреационных зонах создали около 500 детских площадок. По завершении работ в этом году их количество возрастет почти до 800.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: