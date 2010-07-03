Сквер на улице Красный Казанец благоустроили

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Благоустройство сквера завершилось на улице Красный Казанец в Вешняках. Работы проходили в рамках программы "Мой район", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сквер, расположенный у дома № 3, корпуса 1, превратился в большую зону отдыха. Там установили детскую площадку с качелями и горками. По соседству обустроили вторую – спортивную – площадку с тренажерами и турниками.

Чтобы москвичам было удобно прогуливаться в обновленном сквере, дорожки выложили цветной плиткой, установили новые фонари, посадили деревья и кустарники. В целях безопасности пруд обнесли оградой.

В ходе работ не забыли и о местной достопримечательности. Статую "Доярка" советского скульптора Иосифа Козловского отреставрировали, вернув ей первоначальный облик.

Отмечается, что сквер на улице Красный Казанец является главным местом отдыха как для жителей соседних домов, так и для всего района.

Ранее сообщалось, что с начала года в столице установили и обновили почти 280 детских площадок. В частности, на территории усадьбы Люблино во время благоустройства установили шесть детских площадок для детей до шести лет. За последние три года в парках, скверах и рекреационных зонах создали около 500 детских площадок. По завершении работ в этом году их количество возрастет почти до 800.