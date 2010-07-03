Метро, медцентры и ФОК. Как преображаются районы Мещанский и Марьина Роща

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Марьина Роща и Мещанский – столичные районы с богатой историей, облик которых преображается благодаря строительству станции БКЛ "Ржевская", работам по озеленению и ремонту домов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что уже вскоре транзитные пассажиры и жители районов Марьина Роща и Мещанский смогут пользоваться как Калужско-Рижской, так и Большой кольцевой линией метро. А железнодорожная платформа Ржевская станет частью МЦД-2 Нахабино – Подольск. В будущем этот крупный транспортный узел объединит три центральных диаметра.
Станция БКЛ "Ржевская" – глубокого заложения. Работы по ее строительству ведутся на глубине порядка 65 метров. Новая станция получит выходы к одноименной железнодорожной платформе, Проспекту Мира, Водопроводному переулку и остановкам наземного транспорта.
Кроме того, этим летом на территории района Марьина Роща открылся первый в столице городской клуб нового формата. В "Моем социальном центре" учатся, общаются, занимаются творчеством и спортом горожане старше 55 лет. Жители района также получили новый ФОК с бассейном и Центр культуры, искусства и досуга имени Аркадия Райкина. Первый расположен в 1-м Стрелецком проезде, второй – на Шереметьевской улице.
В соседнем Мещанском районе появились два новых медицинских центра и спортивно-учебный комплекс. Там также прошли работы по реконструкции корпуса № 2 самого известного медучреждения района – НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
На территории обоих районов активно проводятся работы по озеленению. В частности, этой осенью по программе "Миллион деревьев" в Марьиной Роще планируют высадить такие деревья, как рябина, красный дуб, декоративная яблоня, а также более 1,4 тысячи кустарников, включая кизильник, барбарис Тунберга и калину.
Вблизи поликлиник, больниц, школ и соцучреждений Мещанского района высадят тую, сосну и свыше 300 кустарников, среди которых спирея японская, древовидная гортензия, пестролистный дерен и кизильник. Помимо этого, во дворах жилых домов появятся саженцы сирени, рябины, можжевельника, ели, спиреи японской.
9 октября Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метрo "Ржевская" БКЛ. Станцию украсит интерактивное цифровое табло в форме арки, которое будет показывать время. В настоящее время строительная готовность "Ржевской" составляет 21%. Специалисты завершают сооружение наклонного хода вестибюля на Рижской площади.
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