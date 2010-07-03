У Рижского вокзала построят крупный офисный центр

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На территории Рижского грузового двора в столице возведут крупный офисный центр и жилые дома, говорится на портале мэра и правительства.

Проект застройки выберут при помощи международного архитектурного конкурса.

"Мы должны заброшенную промзону превратить в хороший, благоустроенный, благополучный район. Я думаю, что до конца года примем окончательное решение по концепции", – рассказал заместитель мэра Марат Хуснуллин.

Представитель правительства подчеркнул, что при застройке будут учитывать наличие Рижского вокзала и визуально должна будет подчеркнуть его облик.

"Мне очень нравится сам Рижский вокзал. Новая современная застройка должна будет подчеркнуть этот красивый памятник", – сказал он.

В районе Рижского вокзала появится крупный транспортно-пересадочный узел. В его состав войдут станция "Рижская" Калужско-Рижской линии метро, "Ржевская" Большой кольцевой линии, а также железнодорожные платформы. Будут построены дополнительные эстакады и пешеходные переходы.

"Все это нужно для того, чтобы как можно меньше времени москвичи тратили на дорогу. Человек вышел из дома или офиса, сел на транспорт и поехал. Это наша городская стратегия. Мы планируем построить 153 транспортно-пересадочных узла", – отметили столичные власти.

Участок застройки располагается на пересечении ТТК и Проспекта Мира в районе Марьина Роща. Общая площадь составляет 20,6 га. Проект будет реализован за счет рыночных инвестиций, без привлечения средств РЖД и бюджета.

Ранее сообщалось, что в Южном округе столицы на Симоновской набережной началась реорганизация промзоны на территории в 124,5 гектара. На набережной будет укреплен берег, появится удобная автодорога, построят школу и другие соцобъекты. Раньше там располагались промышленные предприятия, в частности, нефтебаза. Теперь там появится жилой комплекс бизнес-класса с авторской архитектурой и современными инженерными сетями, а также детский сад на 80 мест.

