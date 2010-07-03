Собянин рассказал о ходе строительства станции "Ржевская" БКЛ метро

16:25
Фото: stroi.mos.ru
Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метрo "Ржевская" Большой кольцевой линии (БКЛ).
"Станция "Ржевская" — на самом деле это рабочее название. Станция будет называться "Рижская". Расположена возле Рижского вокзала, под проспектом Мира. Очень важная станция — пересадка на Калужского-Рижскую линию и три Московских центральных диаметра: МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4, которая сейчас находится в строительстве. Здесь будет такой достаточно мощный транспортный узел. Станция глубокого залегания - 62 м, одна из самых сложных, – объяснил мэр.
Дизайн станции разработали специалисты архитектурного бюро Blank Architects. Станцию украсит интерактивное цифровое табло в форме арки, которое будет показывать время. Основной материал в отделке – классический для московского метро гранит. У входа будут преобладать желтые оттенки, которые сочетаются со стилистикой Рижского вокзала и одноименной станции метро. Выход со станции будет оформлен в светлых тонах.
Сейчас специалисты завершают сооружение наклонного хода вестибюля на Рижской площади. Ведется строительство подходных выработок к центральному залу – вертикальных стволов, предназначенных для подачи материалов в зону строительства и выемки разрабатываемого грунта. Строительная готовность станции составляет 21 процент.
Строительство участка БКЛ от "Авиамоторной" до "Савеловской" ведется с 2015 года. Общая протяженность участка с пятью станциями составляет 12,8 километра. Работы на первом участке планируют завершить уже в этом году.
БКЛ будет состоять из 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 километров. Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года. Полностью завершить строительство кольца планируется до конца 2023 года.
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