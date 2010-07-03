БКЛ позволит разгрузить Кольцевую линию и МЦК – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Большая кольцевая линия – крупнейший в мире проект в области метростроения. Ее длина составит 70 километров.

"БКЛ разгрузит и Кольцевую линию метро, и отчасти МЦК, которое тоже уже работает на пределе, и загруженные части радиальных направлений метрополитена", – рассказал в интервью телеканалу "Россия 1" Сергей Собянин.

По словам мэра, с БКЛ можно будет сделать 23 пересадки на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, шесть пересадок на первые два Московских центральных диаметра, 11 пересадок на линии железной дороги.

Ранее сообщалось, что в московском метро начали строить центральный тоннель за станцией "Аминьевское шоссе". Он предназначен для оборота составов БКЛ, но может быть и местом ночной стоянки поездов. Прокладывать тоннель, протяженность которого составляет почти 400 метров, будет проходческий щит "Евгения". Его уже использовали при строительстве участка от станции "Аминьевское шоссе" до станции "Мичуринский проспект".

Возведение юго-западного участка БКЛ началось в 2017 году. Сейчас путь от станции "Аминьевское шоссе" до "Проспекта Вернадского" готов на 35 процентов. Завершается проходка тоннелей, строят основные конструкции станций, которых будет три: "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского" и "Аминьевское шоссе". Последняя станет пересадочной и будет расположена рядом с новым остановочным пунктом МЖД Аминьевская Киевского направления. Также в состав будущего пересадочного узла войдет автостанция и подземная парковка.

БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав чемпиона среди подземных колец — Вторую кольцевую линию пекинского метро. Ее длина – 57 километров.

