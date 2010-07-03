Четыре радиальные линии метро хотят продлить в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Четыре радиальные линии столичной подземки могут продлить на 17 километров и семь станций, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, на сегодняшний день рассматриваются проекты продления Сокольнической линии метро дальше в ТиНАО, до станции Потапово, Солнцевского радиуса до Внуково и Арбатско-Покровской линии до Гольяново.

"Стартовали работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии до поселка Северный. Совокупно мы можем достроить существующие ветки на 17 километров", – рассказал Хуснуллин в интервью телеканалу Москва 24.

Он отметил, что на новых участках предполагается разместить семь станций. Они охватят 1,2 миллиона жителей девяти столичных районов.

В конце сентября Хуснуллин сообщил, что до конца года планируется достроить второй участок Некрасовской линии метро от станции "Косино" до "Нижегородской".

Ранее глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что до конца 2027 года в разных районах города появится более 70 новых станций и около 185 километров линий метро. Развитие столичной подземки, как и строительство новых дорог и соцобъектов, является одним из приоритетных направлений деятельности московских властей, подчеркнул глава Депстроя.

С 2011 года в Москве появилось 155 километров линий метро, а также 81 новая станция, три дополнительных вестибюля метро и МЦК, десять электродепо.

На Калининской линии ввели в эксплуатацию участок от "Новогиреева" до "Новокосина" (одна станция), на Солнцевской линии – участки от "Делового центра" до "Раменок" (пять станций) и от "Раменок" до "Рассказовки" (семь станций).

На Сокольнической линии открыто движение по участку от "Юго-Западной" до "Саларьево" (три станции), а также от "Саларьева" до "Коммунарки" (четыре станции). На Некрасовской линии ввели участок "Косино" – "Некрасовка" (четыре станции).

