Детский сад с обучением по финской методике откроют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве появится детский сад с программой обучения по финской методике. Дошкольное учреждение откроет победитель аукциона по программе "Рубль за квадратный метр", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по конкурентной политике.

Детсад расположится в двухэтажном здании на Гольяновской улице, рядом с Семеновской набережной. Ближайшая станция метро, "Электрозаводская", находится менее чем в 10 минутах ходьбы.

Согласно финской методике, будет уделяться большое внимание здоровью детей, их физическому развитию. Занятия будут проходить в интерактивной форме, с исследованием тех или иных явлений. Обучение основано на программе международного бакалавриата.

Победителем торгов стало частное дошкольное образовательное учреждение "Первый детский". После выполнения всех условий льготной программы с победителем заключат договор аренды сроком на 49 лет.

"Финский" детский сад станет 36 объектом, реализованным по этой программе. В среднем в аукционах принимает участие от двух до четырех компаний. Сейчас на городские аукционы выставлены два объекта по льготной программе.

Ранее сообщалось, что новый детский сад появится на улице Народного Ополчения в Хорошёво-Мнёвниках в рамках льготной программы "Рубль за квадратный метр". Право на такую ставку инвестор получил в ходе электронных торгов.