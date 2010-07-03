Проект о приоритетном зачислении братьев и сестер в одну школу приняли во втором чтении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о приоритетном праве детей на прием в школы и детсады, в которых учатся их братья и сестры. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Документ предполагает внесение поправок в Семейный кодекс в части предоставления права детям из одной семьи преимущественного приема на обучение в заведения, в которые ходят их братья и сестры.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, законопроект направлен на поддержку семей с детьми.

"Ситуации бывают разные: иногда дети проживают вместе, но прописаны в разных местах, или семья переезжает, но школу или сад менять не собирается", – пояснил Володин.

Председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов ранее подготовил поправки в законопроект о приоритетном праве детей на прием в школы, где учатся их братья и сестры, который прошел первое чтение. Поправки предполагают, что аналогичный подход могут распространить и на прием детей в дошкольные учреждения.

Кутепов отметил, что реализация положений указа неоднородна в разных регионах, так как предоставление права на первоочередной прием детей из многодетных семей в детские сады федеральными законами не предусмотрено.

