В СФ предложили в приоритетном порядке зачислять братьев и сестер в один детсад

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов подготовил поправки в законопроект о приоритетном праве детей на прием в школы, где учатся их братья и сестры, который прошел первое чтение. Поправки предполагают, что аналогичный подход могут распространить и на прием детей в дошкольные учреждения, передает Агентство "Москва".

"В регионах остро стоит вопрос о необходимости зачисления братьев и сестер в одно образовательное учреждение и в отношении дошкольных учреждений, в связи с чем предлагается внести соответствующее дополнение в текст законопроекта", – говорится в пояснительной записке, поступившей в распоряжение агентства.

Кутепов отметил, что реализация положений указа неоднородна в разных регионах, так как предоставление права на первоочередной прием детей из многодетных семей в детские сады федеральными законами не предусмотрено.

Ранее сообщалось, что власти Москвы приняли решение с 1 сентября 2019 года повысить нормативы бюджетного финансирования частных школ и детских садов до уровня нормативных затрат на школьников для государственных школ.

С 2011 года в столице построили в общей сложности 342 здания детских садов и школ. Большую часть из них – 236 – возвели на средства городского бюджета, а еще 106 – за счет инвесторов. В частности, с начала года ввели в эксплуатацию 14 объектов образования почти на 3,7 тысячи мест.

