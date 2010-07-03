Число долгостроев в столице сократилось на 17 объектов с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице из перечня долгостроев исключили 17 объектов за пять месяцев текущего года. При этом три объекта ввели в эксплуатацию, по восьми объектам выдали разрешения на строительство, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики города.

"При этом три объекта введены в эксплуатацию, по восьми объектам выданы разрешения на строительство. Еще по шести адресам, где работы либо не были начаты вовсе, либо конструкции демонтированы, проведено благоустройство территорий", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Он отметил, что по состоянию на конец мая в работе у специалистов находится 244 проблемных объекта, из которых 71 – городского заказа, 144 – инвестиционные, 29 – федеральные.

Отмечается, что большинство долгостроев являются объектами инженерной и транспортной инфраструктуры. В работе участвовали госзаказчики и профильные сетевые компании.

Левкин напомнил, что оперативную группу создали по поручению Сергея Собянина в 2011 году. С этого времени перечень из 710 долгостроев сократился на 466 объектов.

В прошлом году, по его словам, исключили 31 объект, из которых 12 ввели в эксплуатацию, а по девяти возобновили работы.

Ранее сообщалось, что в сентябре завершат строительство жилого комплекса на улице Генерала Белова, где раньше был долгострой. Отмечалось, что к этому моменту специалисты не только достроят здание, но и оборудуют наземную парковку для 650 машин, а также детские и спортивные площадки.