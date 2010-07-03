ЖК на месте долгостроя на юге Москвы появится в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возведение жилого комплекса на улице Генерала Белова завершат в сентябре. Раньше на его месте был долгострой, уточнили в Москомстройинвесте.

Председатель комитета Анастасия Пятова уточнила, что к этому времени специалисты не только достроят здание, но и оборудуют наземную парковку для 650 машин, а также детские и спортивные площадки.

В трех жилых корпусах будет от 11 до 25 этажей, а рядом с домом появятся зоны отдыха. Инвестором строительства выступает "РГ-Девелопмент".

Ранее Сергей Собянин отметил, что за последние восемь лет решена судьба 452 долгостроев в Москве. В пример глава города привел долгострой, который с советских времен портил облик района Орехово-Борисово. Сейчас на его месте два новых дома.