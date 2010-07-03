Под заселение по программе реновации до конца года могут передать почти 20 домов

Москве с начала 2019 года передали под заселение 13 домов, построенных в рамках реализации программы реновации. Еще пять строений планируют оформить до конца 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В этом году 13 объектов на 250 тысяч квадратных метров (передано. – Прим. ред.) и пять домов до конца года планируем передать, это около тысячи квартир", – заявил начальник управления реновации жилищного фонда Депстроя Москвы Александр Потехин.

Также специалист уточнил, что на стадии проектирования находятся дома общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров, почти столько же (1,6 миллиона) уже строится. При этом с момента запуска программы реновации Москве передали 44 жилых дома.

Во вторник, 26 ноября, в Москомархитектуре прокомментировали проект реновации в Лосиноостровском районе Москвы. Сообщается, что здесь появятся три детских сада и школа. Кроме того, в распоряжении жителей окажется физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Программу реновации утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Закон о реновации впоследствии подписал президент РФ Владимир Путин. В столице планируют переселить жителей более 5 тысяч домов.

