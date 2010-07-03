Три детских сада и школу построят в Лосиноостровском районе

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Три детских сада и школу построят на северо-востоке Москвы в рамках программы реновации, сообщает Агентство "Москва".

Новые учебные заведения появятся в микрорайонах 2 и 3 района Лосиноостровский. Рассчитаны они на 650 дошколят и 700 школьников.

В Москомархитектуры рассказали, что в обновленных кварталах появится единая непрерывная сеть общественных пространств с благоустроенными бульварами, спортивными тренажерами, детскими игровыми площадками, пешеходными и велосипедными дорожками.

На первых этажах новых домов разместятся кафе, магазины и другие предприятия сферы услуг.

Также в районе возведут физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Ожидается, что за счет реконструкции существующих улиц, строительства внутриквартальных проездов и нового участка улицы – от Анадырского проезда до улицы Коминтерна – улучшится транспортная доступность.

Более 20 дошкольных учреждений возвели в разных районах столицы с начала 2019 года.

15 ноября Сергей Собянин распорядился ускорить открытие нового детского сада в районе Северном на Челобитьевском шоссе. Мэр посетил стройплощадку и заявил, что проблема дошкольных учреждений в районе решается.