Два дома в ЮЗАО по программе реновации планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном районе Зюзино возводят два жилых дома по программе реновации, ввести в эксплуатацию здания на 232 квартиры планируется в 2021 году. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

"В районе Зюзино по адресу: улица Керченская, владение 26, корпус 1, и владение 30, корпус 1, возводят монолитные конструкции двух жилых домов для переселения по программе реновации. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.

Отмечается, что дома расположены рядом друг с другом и строятся по индивидуальному проекту.

"Общая площадь квартир составит 14 тысяч 54,5 квадратного метра. Две трехкомнатные квартиры оборудуют для маломобильных людей. В таких квартирах будет увеличена ширина проходов, а в пожаробезопасных зонах и санузлах предусмотрена установка переговорных устройств для связи с диспетчером", – говорится в сообщении пресс-службы.

В каждом здании расположатся помещения дежурного с санитарным узлом, лифтовой холл, вестибюль жилой части здания, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков, колясочная и технические помещения, по три грузопассажирских лифта.

На первых этажах в будущем разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения.

Ранее сообщалось, что по программе реновации в четырех районах на западе Москвы переселятся почти 1,8 тысячи семей. Отмечается, что в районах Можайский и Проспект Вернадского полностью расселены пять многоквартирных домов. Все жители переехали в новостройки.

Сейчас на западе Москвы в рамках программы реновации строятся 10 домов на 2,4 тысячи квартир. Их общая жилая площадь составит около 147 тысяч квадратных метров. До конца года власти планируют начать строительство еще четырех домов.

Кроме того, многоэтажку на 88 квартир планируют построить в районе Марфино в рамках программы реновации. Новый дом возведут по адресу: улица Академика Комарова, владение 11. Согласно проектной документации, 32 квартиры будут однокомнатными, 24 – двухкомнатными и 32 – трехкомнатными.