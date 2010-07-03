Четыре дома по программе реновации построят в Академическом районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Академическом районе Москвы построят четыре жилых дома по программе реновации жилого фонда. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

Суммарно на четыре строения придется 577 квартир. Наибольшую долю составляют двухкомнатные – 396 помещений. Однокомнатных квартир построят 93, а трехкомнатных – 88.

В рамках строительства подразумевается полная внутренняя отделка помещений. На стенах квартир уже будут обои, полы выложат ламинатом и плиткой (в зависимости от назначения конкретного помещения в жилище).

"Кроме того, в районе развитая инфраструктура: в непосредственной близости от проектируемых домов располагаются детские сады, школы, магазины продовольственных товаров, объекты социальной и спортивной инфраструктуры, а также общественно-культурный центр и торговые центры", – уточнил Леонов.

В зданиях также разместят диспетчерскую службу и центр информирования населения. На территории у домов обустроят проезды, тротуары и пешеходные зоны, а также газоны и зеленые насаждения.

Ранее стало известно, что в столичном районе Северное Измайлово полностью расселили уже третий дом. Его жильцы – 86 семей – переехали в новостройку, которая располагается через дорогу от их прошлого дома.

