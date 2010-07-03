Собянин рассказал о потраченных на развитие транспортной инфраструктуры средствах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Средства, которые потратили на развитие транспортной инфраструктуры столицы, быстро окупаются, сообщил Сергей Собянин.



"Если бы мы построили метро вместо двух диаметров в 130 километров, то это стоило бы в десятки раз дороже. Мы привлекаем не только средства железной дороги, нам помогает правительство РФ, но мы вкладываем и свои деньги, чтобы тоже выступить драйвером развития этих проектов, это очень важно", – сказал мэр в интервью МИА "Россия сегодня".

Собянин отметил, что расходы окупаются быстро и кратно.

"Они не окупаются с точки зрения билетов. Мы, наоборот, снижаем тарифы и таким образом снижаем окупаемость, казалось бы. Но косвенный эффект огромный", – сказал Собянин.

По его словам, развитие транспортной инфраструктуры столицы дает людям больше свободного времени.

Кроме того, мэр рассказал, что горожане покупают 90% жилой недвижимости, которая строится в столице. По его словам, речь о квартирах, которые остаются по программе реновации на рынке.

"Когда говорят, что "вот понаедут люди бог его знает откуда", – ничего подобного. Все, что в Москве строится, на 90% покупается самими москвичами", – сказал Собянин.

Он подчеркнул, что благодаря застройке районов в рамках программы реновации происходит капитализация жилого фонда.

Ранее сообщалось, что по программе реновации в четырех районах на западе Москвы расселяют почти 1,8 тысячи семей. Отмечается, что в районах Можайский и Проспект Вернадского полностью расселены пять многоквартирных домов. Все жители переехали в новостройки.

Сейчас на западе столицы в рамках программы реновации строятся 10 домов на 2,4 тысячи квартир. Их общая жилая площадь составит около 147 тысяч квадратных метров. До конца года власти планируют начать строительство еще четырех домов.

Кроме того, многоэтажку на 88 квартир планируют построить в районе Марфино в рамках программы реновации. Новый дом возведут по адресу: улица Академика Комарова, владение 11. Согласно проектной документации, 32 квартиры будут однокомнатными, 24 – двухкомнатными и 32 – трехкомнатными.

