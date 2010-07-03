Собянин рассказал о ходе реализации программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин осмотрел новый дом, построенный по программе реновации в Дмитровском районе столицы. Рабочая поездка градоначальника состоялась во вторник, 3 декабря.

"В следующем году будем строить, строить, не останавливаться. Более 50 домов (вошли в программу реновации. – Прим. ред.) в этом районе. Проекты планировок сделали. Мы все предусмотрели: школы построили, детские сады. Уже начали вводить дома, строить. Так что можете не беспокоиться", – рассказал мэр.

Собянин отметил, что состояние старых пятиэтажек со временем становилось бы все хуже и хуже, дома бы обветшали и их жителям так или иначе пришлось бы задуматься о переезде. В рамках программы, по словам мэра, власти Москвы постарались сделать процесс переезда максимально комфортным – новые дома строятся в непосредственной близости к старым.

Кроме того, в общении с местными жителями Собянин рассказал, что район ожидает комплексное благоустройство. "Когда все будет построено, будет единый проект благоустройства", – отметил он.

Жителям уже доступен маршрут МЦД-2, в непосредственной близости также откроются станции метро "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово", которые продлят Люблинско-Дмитровскую линию.

В Дмитровском районе Москвы программа реновации затрагивает 55 жилых пятиэтажных домов и порядка 11 тысяч жителей. Специалисты подготовили для строительства 5 стартовых площадок. В частности, жилой дом 12 на Долгопрудной улице ввели в эксплуатацию и уже заселяют. Дом 7 по той же улице строят и планируют сдать в 2020 году. Еще три объекта проектируются.

Программа реновации жилищного фонда столицы была утверждена 1 августа 2017 года. Всего в нее включили 5173 дома. По всей Москве ведется строительство 143 стартовых домов программы.

Ранее стало известно, что жители дома 194, корпуса 1, по Варшавскому шоссе переехали в новое жилье в рамках реализации программы реновации. Расселенный дом стал уже четвертым в районе Южное Бутово.

