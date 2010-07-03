Детская школа искусств появится в Гольянове

17:07
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Детская школа искусств появится на востоке Москвы в рамках программы реновации, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.
Ее построят в микрорайоне 1-2 Гольянова. По словам председателя комитеты Сергея Кузнецова, благодаря программе реновации социальная инфраструктура района значительно улучшится. Там построят физкультурно-оздоровительный комплекс, три детских сада на 500 мест, образовательный комплекс на 500 учащихся. Возле существующей школы возведут учебный корпус на 275 мест.
Территорию микрорайонов благоустроят. Зеленые зоны вдоль улиц приведут в порядок не только внутри кварталов, но и на прилегающей местности. Можно будет увидеть новые скверы, пешеходные тротуары, велодорожки, скамейки. Также там установят специальное освещение.
Внутри кварталов расположатся современные детские и спортивные площадки – появятся новые места для игр и отдыха. Кроме того, специалисты проработают транспортную схему. Реконструкция ожидает улицы Байкальскую, Амурскую, Бирюсинку и Монтажную. Новые улицы сделают и внутри жилых кварталов.
В октябре стало известно, что в Измайлове по программе реновации построят детские сады, образовательный центр и поликлинику. При планировке нового квартала учитывался такой фактор, как близость к усадьбе "Измайлово" и Серебряно-виноградному пруду.
Публичные слушания по проектам планировки кварталов реновации в районах Гольяново, Хорошево-Мнёвники и Царицыно стартовали 15 ноября. Собрания участников публичных слушаний состоятся в районах 3 декабря. Все озвученные пожелания передадут разработчикам.
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