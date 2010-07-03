Изогнутый дом с витражными окнами построят по программе реновации

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Дом изогнутой формы с витражными окнами построят по программе реновации на улице Староалексеевской на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

По словам Кузнецова, дом будет переменной этажности, а внешнюю отделку выполнят из камня светлых оттенков.

"Основной фронт, выходящий на улицу, будет выше, а секция, расположенная в глубине квартала, – ниже. Благодаря этому свет будет свободно проникать в квартиры в новом доме и соседних зданиях", – приводятся в сообщении слова Кузнецова.

Как уточняется, на первом этаже планируют разместить офисные помещения, при этом подъезды будут сквозные.

"Будущие новоселы получат квартиры с уже застекленными лоджиями. Дом будет окружать благоустроенное озелененное пространство", – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на территории планируют сделать наземную парковку, а также подземный паркинг с лифтом.

Ранее сообщалось, что в 2020 году планируют возвести жилой дом в голландском стиле в Южном Медведкове. Дом монолитный, двухсекционный, с переменной этажностью 13-14 этажей. В нем 128 квартир общей площадью 6600 квадратных метров. Жители смогут устанавливать кондиционеры в специальные корзины, предусмотренные при строительстве.

"Большая Москва": что такое смарт-стандарт программы реновации



Накануне стало известно, что все жители многоквартирного дома на улице Судостроительной переехали в новый дом, построенный по программе реновации в Нагатинском Затоне.