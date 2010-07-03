Жители пятиэтажки на Судостроительной улице переехали по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Все жители многоквартирного дома на улице Судостроительная переехали в новый дом, построенный по программе реновации в Нагатинском Затоне. Об этом сообщил департамент городского имущества, передает Агентство "Москва".

"Всем 119 семьям, проживавшим в пятиэтажном доме по адресу улица Судостроительная, дом № 15, были предложены квартиры в новостройке, расположенной в 100 метрах от старого дома. На сегодняшний день все жильцы заключили с департаментом городского имущества договоры на новые квартиры и уже переехали в них", – заявил глава департамента Максим Гаман.

Отмечается, что 19 семей воспользовались своим правом на докупку площадей по договору с Московским фондом реновации жилой застройки. Пятиэтажку на Судостроительной улице скоро будут сносить.



Строительство домов по программе реновации

Ранее сообщалось, что в столице начался новый этап публичных слушаний по программе реновации. Предстоит обсудить проекты жилых кварталов в Люблине, Покровском-Стрешневе, Алтуфьевском и Бабушкинском районах, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Также на прошлой неделе на проспекте Вернадского завершили строительство дома по программе реновации. Скоро его передадут для заселения.

