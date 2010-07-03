Фото: портал мэра и правительства Москвы

На проспекте Вернадского завершили строительство дома по программе реновации. В скором времени его передадут для заселения.

Речь идет о трехсекционном здании с переменной этажностью, которое построено по индивидуальному проекту. Количество квартир в жилом доме - 128 (однокомнатных – 32, двухкомнатных – 64, трехкомнатных – 32).

"В квартирах установлена вся необходимая сантехника: ванна, унитаз, раковина, полотенцесушитель. Кухни оборудованы плитой и мойкой, а также керамическим фартуком по всей длине рабочей зоны. В квартирах установлены двухкамерные стеклопакеты в ПВХ-профиле и алюминиевом профиле с москитной сеткой, шпонированные межкомнатные двери", – цитирует Агентство "Москва" главу департамента строительства столицы Андрея Бочкарева.

Он также отметил, что в районе Проспект Вернадского новые квартиры получат жители 59 сносимых пятиэтажек.

Ранее сообщалось, что с начала реализации программы реновации в Москве снесено семь старых домов. В 2019 году демонтированы четыре дома – № 7 и 9 по улице Гродненской (ЗАО), № 25 на улице Красных Зорь (ЗАО) и № 25 на Краснолиманской (ЮЗАО). Сейчас переселение ведется в 35 стартовых домах из 59 домах, включенных в программу. Всего в текущем году планируется переселение более 12 тысяч участников программы реновации.



Строительство домов по программе реновации

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Жители ветхих пятиэтажек получат современные квартиры в новостройках. При этом они сохранят количество комнат, но увеличат жилплощадь за счет просторных балконов, лоджий, коридоров и санузлов.

Программа также предусматривает снос ветхих зданий, благоустройство территорий, создание детских и спортивных площадок.

