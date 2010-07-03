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21:26

Новые соцобъекты появятся в Восточном Измайлове в ходе реновации

город строительство реновация

21:26

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Проект застройки жилого квартала по программе реновации в районе Восточное Измайлово изменят с учетом поступивших от жителей предложений. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Планируется построить несколько образовательных, медицинских и физкультурно-оздоровительных объектов, среди которых два детских сада, школа, культурно-досуговый центр и ФОК с бассейном.

По словам Княжевской, люди попросили внести в проект больше социальных объектов.

"Но это не единственный его плюс. Он также предусматривает развитие территории в рамках концепции "двор без машин". Кроме того, планировочная структура района сохранится - новоселам не придется менять привычный уклад жизни", – пояснила она.

В случае реализации проекта микрорайон получит новую школу на 600 учеников, два детских сада на 340 мест и детскую поликлинику, рассчитанную на 320 посетителей в сутки.

Также предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, а также торговых и культурно-досуговых объектов. Вблизи домов, детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса установят шумозащитное остекление.

В программу реновации микрорайонов 36-28 района Восточное Измайлово вошло 33 дома. Вместо них планируется построить 10 современных жилых зданий. Для улучшения транспортной доступности расширят проезжую часть улиц 13-я Парковая и 15-я Парковая на участке от Измайловского бульвара до Сиреневого бульвара. Кроме того, построят улицу местного значения, которая повысит связность внутри района.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. По ней жители хрущевок могут получить равнозначные квартиры в новостройках. Программа также предусматривает благоустройство дворов и создание зон отдыха.

Ранее в новые квартиры по программе реновации въехали жители Бабушкинского района.

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