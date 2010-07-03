Жители Бабушкинского района въехали в новые квартиры по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Бабушкинском районе более 90% жителей пяти многоквартирных домов, переселяющихся по программе реновации, получили новые квартиры, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента городского имущества.

Переселение жильцов многоквартирных домов в Бабушкинском районе началось 9 июня 2018 года. Тогда жителям двух пятиэтажек по улице Осташковской (доме №9, корпусе 2 и корпус 3) предложили варианты равнозначного жилья в двух новостройках по улице Летчика Бабушкина, доме № 39 и доме № 41.

После этого в новостройки переехали жильцы из пятиэтажек по улице Осташковская, доме № 9, корпусе 4 и улица Летчика Бабушкина, доме №27.

В марте 2019 года началось переселение жителей дома № 11 по улице Верхоянской. Жильцы переезжают в три дома-новостройки по улице Летчика Бабушкина (дом № 29, корпус 2, дом № 39 и дом № 41).

Ранее в Южном Бутове началась подготовка к строительству жилого дома по программе реновации по адресу: улица Краснолиманская, владение 29. Территорию огораживают, обустраивают бытовой городок и временные дороги.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включили 5173 дома. Жители ветхих пятиэтажек получат современные квартиры в новостройках с аналогичным количеством комнат.