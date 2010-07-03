По программе реновации в Бирюлеве Восточном построят спорткомплекс

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Физкультурно-оздоровительный комплекс и корпус для действующей школы построят на территории нового квартала в районе Бирюлево Восточное. Работы пройдут в рамках программы реновации, сообщает Агентство "Москва".

На месте девяти старых домов на площади 3,6 гектара появятся новостройки переменной этажности. Территорию квартала благоустроят, обустроят детские и спортивные площадки.

Прилегающие к кварталу реновации территории также будут благоустроены. На них появятся новые рекреационные зоны. Также планируется расширить улицу Ягодная и построить новые внутриквартальные проезды.

Новый учебный корпус будет рассчитан на 200 детей. Площадь физкультурно-оздоровительного центра составит 1,7 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в ходе реновации в Восточном Измайлове появятся новые соцобъекты. Планируется построить несколько образовательных, медицинских и физкультурно-оздоровительных объектов