"Москва сегодня": Собянин рассказал о ходе реализации программы реновации

Сергей Собянин осмотрел новый дом, построенный по программе реновации в Дмитровском районе столицы.

"Дом №12 на Долгопрудной улице – одна из пяти стартовых площадок в районе. Они нужны для того, чтобы запустить процесс переселения. Ведь жильцы не могут ждать, когда на месте снесенной пятиэтажки построят новый дом. Поэтому чаще всего все начинается со строительства первой многоэтажки. Постепенно всех жителей хрущевок переселят, а на их месте возведут новые жилые кварталы", – сообщил мэр Москвы.

Для жителей Дмитровского района уже доступна железнодорожная станция МЦД-1 Лианозово, а в непосредственной близости откроются станции метро "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово", которые продлят Люблинско-Дмитровскую линию.

По программе реновации новые квартиры получат около миллиона человек. С 2017 года уже сдали 47 жилых домов, идет строительство 143, на стадии проектирования находятся еще 63 объекта. Об этом – в программе "Москва сегодня".