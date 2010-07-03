Парк Победы в Москве реконструируют к Новому году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Работы по благоустройству парка Победы на Поклонной горе в столице планируют завершить в конце декабря, передает портал мэра и правительства Москвы.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, работы, которые начались 15 сентября, "все намеченное практически выполнено".

В частности, строители обновили в комплексе коммуникации, водоотводы, пандусы и съезды. Также были приведены в порядок фонтаны и гранитное обрамление стел.

Работы идут в преддверии 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В рамках подготовки к торжествам в столице благоустраивают памятники воинской славы.

В День матери, 24 ноября Музей Победы сделает бесплатным вход для мам с детьми до 18 лет. На Поклонной горе пройдут экскурсии по экспозиции, кинопоказ и концерт.