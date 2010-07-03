Посвященный Битве за Москву флешмоб проведут в столице

Фото: Москва 24/Syda_Productions

Флешмоб, посвященный Битве за Москву в Великой Отечественной войне, проведут в школе №1259 в районе Замоскворечье 3 декабря.

Как рассказала пресс-служба префектуры Центрального административного округа (ЦАО), флешмоб организуют на территории школы.

Отмечается, что сто лучших учеников с 1 по 11 классы возложат цветы к памятнику выпускникам школы, которые погибли во время войны.

Также с конца ноября и до начала декабря в школе проведут тематические классные часы и репетиции, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что более 40 тысяч человек посетили выставку "Москва – с заботой об истории" в центрах госуслуг.