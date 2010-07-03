Более 40 тысяч человек посетили выставки о защитниках Москвы в МФЦ

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Более 40 тысяч человек посетили обновленную экспозицию выставочного культурно-просветительского проекта "Москва — с заботой об истории" в центрах государственных услуг с момента ее открытия. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу центров госуслуг "Мои документы".

На выставках представлены письма с фронта, фотографии, дневники солдат и предметы быта военного времени, которые были переданы на хранение в столичный Главархив. Посетители также могут увидеть кадры кинохроники и поучаствовать в викторине "История московских заводов в военное время".

"Мы стремимся не просто сохранить материальные источники, а передать следующим поколениям реальные истории героев, спасших свою Родину", – подчеркнули в пресс-службе.

Выставки размещены в 20 офисах "Мои документы", работают они бесплатно. Горожане могут передать в любой офис госуслуг ценности военных лет. Специалисты упакуют их, отправят на хранение, а также выдадут сертификат об участии в проекте. Оригиналы при необходимости сразу же возвратят владельцам после сканирования.

Со времени запуска проекта жители Москвы передали более 5,7 тысячи документов и вещей времен Великой Отечественной войны. Среди них – дневники солдат, фотографии, письма с фронта, рисунки, карты военных действий, а также предметы одежды и быта.

