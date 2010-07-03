Жители столицы получат юридическую консультацию в центрах госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

20 ноября москвичи смогут получить юридические консультации в 12 отделах ЗАГС и 11 центрах госуслуг. Акцию приурочат ко Всемирному дню ребенка, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Консультировать будут специалисты отделов ЗАГС, нотариусы, адвокаты и представители организаций, компетентных в юридических вопросах.

Все желающие смогут задать вопросы по защите прав детей, оставшихся без попечения, лиц, желающих принять на воспитание ребенка, усыновителей, детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также посетителям помогут в вопросах регистрации актов гражданского состояния и совершения других юридически значимых действий в отношении несовершеннолетних детей.

Обратиться в отделы ЗАГС и центры госуслуг могут и дети. В частности, в Новомосковском отделе ЗАГС учащимся школы № 2065 расскажут об основных общественных и государственных институтах.

С 18 по 24 ноября в центрах госуслуг и флагманских офисах "Мои документы" пройдут бесплатные мастер-классы, лекции и семинары. Там научат передавать показания приборов учета, записываться на прием к врачу и в ГИБДД через сайт mos.ru, а также расскажут обо всех электронных услугах.