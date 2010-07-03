"Мои документы" приглашают москвичей на мастер-классы и лекции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центры госуслуг и флагманские офисы "Мои документы" приглашают москвичей с 18 по 24 ноября на бесплатные мастер-классы, лекции и семинары, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, всю неделю в центрах "Мои документы" будут проходить мастер-классы по компьютерной грамотности – там научат передавать показания приборов учета, записываться на прием к врачу и в ГИБДД через сайт mos.ru, а также расскажут обо всех электронных услугах.

18 ноября в 17:00 в центре госуслуг района Беговой (улица Правды, дом 33) пройдет мастер-класс "Посадка кедровых орешков". 19 ноября в офисе "Мои документы" ЦАО (Пресненская набережная, дом 2) пройдет семинар "Франшизы в детской сфере: нюансы работы в самой прибыльной нише". Стартует он в 19:00. На мероприятие предварительно нужно зарегистрироваться.

20 ноября в центре "Мои документы" района Северное Измайлово (улица 15-я Парковая, дом 40б) можно будет научиться пользоваться терминалом "Мосэнергосбыт" и правильно снимать показания счетчиков воды. Этот способ подойдет тем, кто не имеет доступа к интернету или не умеет им пользоваться. Занятие начнется в 14:00.

Во флагманском офисе на Пресненской набережной (дом 2, 1-й этаж) 20 ноября стартует курс из четырех занятий для предпринимателей "Открой свой бизнес! Сфера "розничная торговля". С 10:30 до 16:00 участникам будут рассказывать, как открыть свой магазин. Поскольку количество мест на лекции ограниченно, требуется предварительная регистрация.

С 17:00 до 19:00 здесь же пройдет семинар "Как найти клиентов для бизнеса в Instagram". Все желающие узнают о новых течениях, как продвигать бизнес-аккаунты, а также какие результаты получаются в цифрах и кейсах. На лекцию нужно зарегистрироваться.

21 ноября флагманский офис "Мои документы" в ЮЗАО (Новоясеневский проспект, дом 1) приглашает работников медицинских клиник на семинар "Как измерить уровень удовлетворенности пациента?". На встрече расскажут о программах лояльности, способах измерения удовлетворенности пациентов и системе сбалансированных показателей. Старт в 15:00, вход по регистрации.

23 ноября во флагманском офисе ЦАО (Пресненская набережная, дом 2) пройдет семинар об интернет-образовании. Слушателям расскажут, как получить реальные знания в интернете и применить их на практике. Двухчасовая лекция начнется в 11:00. Необходима регистрация.

С 12:00 до 14:00 здесь расскажут о том, когда можно или нельзя обойтись без услуг бухгалтера. С 15:00 до 17:00 в центре госуслуг поговорят о развитии бизнеса в Instagram. Вход по предварительной регистрации.

24 ноября во флагманском офисе ЦАО раскроют методики управления проектами. Слушатели узнают, как вести переговоры с подрядчиками и заказчиками, составлять план проекта и распределять задачи, классифицировать и оценивать риски, а также организовать мозговой штурм. Семинар пройдет с 11:00 до 15:00 по регистрации.

Ранее в сервисе "Мои документы" назвали пять самых популярных среди москвичей социальных услуг. Лидером рейтинга стало изменение данных для получения мер социальной поддержки. По этому вопросу в офисы подали свыше 29,5 тысячи обращений.

