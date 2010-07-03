"Мои документы" приглашают москвичей на мастер-классы и лекции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Центры госуслуг и флагманские офисы "Мои документы" приглашают москвичей с 18 по 24 ноября на бесплатные мастер-классы, лекции и семинары, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В частности, всю неделю в центрах "Мои документы" будут проходить мастер-классы по компьютерной грамотности – там научат передавать показания приборов учета, записываться на прием к врачу и в ГИБДД через сайт mos.ru, а также расскажут обо всех электронных услугах.
18 ноября в 17:00 в центре госуслуг района Беговой (улица Правды, дом 33) пройдет мастер-класс "Посадка кедровых орешков". 19 ноября в офисе "Мои документы" ЦАО (Пресненская набережная, дом 2) пройдет семинар "Франшизы в детской сфере: нюансы работы в самой прибыльной нише". Стартует он в 19:00. На мероприятие предварительно нужно зарегистрироваться.
20 ноября в центре "Мои документы" района Северное Измайлово (улица 15-я Парковая, дом 40б) можно будет научиться пользоваться терминалом "Мосэнергосбыт" и правильно снимать показания счетчиков воды. Этот способ подойдет тем, кто не имеет доступа к интернету или не умеет им пользоваться. Занятие начнется в 14:00.
Во флагманском офисе на Пресненской набережной (дом 2, 1-й этаж) 20 ноября стартует курс из четырех занятий для предпринимателей "Открой свой бизнес! Сфера "розничная торговля". С 10:30 до 16:00 участникам будут рассказывать, как открыть свой магазин. Поскольку количество мест на лекции ограниченно, требуется предварительная регистрация.
С 17:00 до 19:00 здесь же пройдет семинар "Как найти клиентов для бизнеса в Instagram". Все желающие узнают о новых течениях, как продвигать бизнес-аккаунты, а также какие результаты получаются в цифрах и кейсах. На лекцию нужно зарегистрироваться.
21 ноября флагманский офис "Мои документы" в ЮЗАО (Новоясеневский проспект, дом 1) приглашает работников медицинских клиник на семинар "Как измерить уровень удовлетворенности пациента?". На встрече расскажут о программах лояльности, способах измерения удовлетворенности пациентов и системе сбалансированных показателей. Старт в 15:00, вход по регистрации.
23 ноября во флагманском офисе ЦАО (Пресненская набережная, дом 2) пройдет семинар об интернет-образовании. Слушателям расскажут, как получить реальные знания в интернете и применить их на практике. Двухчасовая лекция начнется в 11:00. Необходима регистрация.
С 12:00 до 14:00 здесь расскажут о том, когда можно или нельзя обойтись без услуг бухгалтера. С 15:00 до 17:00 в центре госуслуг поговорят о развитии бизнеса в Instagram. Вход по предварительной регистрации.
24 ноября во флагманском офисе ЦАО раскроют методики управления проектами. Слушатели узнают, как вести переговоры с подрядчиками и заказчиками, составлять план проекта и распределять задачи, классифицировать и оценивать риски, а также организовать мозговой штурм. Семинар пройдет с 11:00 до 15:00 по регистрации.
Ранее в сервисе "Мои документы" назвали пять самых популярных среди москвичей социальных услуг. Лидером рейтинга стало изменение данных для получения мер социальной поддержки. По этому вопросу в офисы подали свыше 29,5 тысячи обращений.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: