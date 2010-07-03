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Мэр Москвы

12:34

Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин возложил венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и к памятнику маршалу Георгию Жукову на Манежной площади, сообщает Агентство "Москва".

Церемония посвящена 78-й годовщине Битвы под Москвой. В ней, помимо мэра, приняли участие депутаты Мосгордумы, представители органов исполнительной власти, ветеранских, детских, молодежных организаций, религиозных конфессий, ветераны Великой Отечественной войны.

Военнослужащие Преображенского полка вынесли три венка из еловых ветвей, украшенных цветами и опоясанных красными лентами. Их установили перед Вечным огнем. Затем собравшиеся во главе с мэром возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Церемония сопровождалась игрой оркестра Преображенского полка и маршем батальона почетного караула. После делегация проследовала к памятнику маршалу Георгию Жукову, где также возложили цветы.

Битва за Москву проходила с 30 сентября 1941 года до 20 апреля 1942 года. 5 декабря в России отмечают День воинской славы. Он приурочен к началу контрнаступления советских войск под Москвой в 1941 году.

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