Более 9 тысяч кустарников высадят на площади Киевского вокзала – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин заявил, что на площади Киевского вокзала и прилегающих улицах высадят более 9 тысяч кустарников. Работы запланированы на 2020 год. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на персональный сайт градоначальника.

"На привокзальной площади и прилегающих улицах было разбито или восстановлено 9,5 гектара газонов. Высажены 405 деревьев – лип, кленов, рябин, вязов, дубов, тополей и елей. А весной появятся более 9,3 тысячи новых кустарников", – уточнил Собянин.

В рамках благоустройства площади Киевского вокзала установили девять зарядных станций для электробусов, новые павильоны ожидания с системой навигации и онлайн-табло. Кроме того, в 2020 году планируется поставить навесы для пассажиров, ожидающих общественный транспорт.

"Дальше в планах благоустройство Бережковской набережной и частично набережной Тараса Шевченко. В результате Дорогомилово станет одним из самых ухоженных районов Москвы", – подчеркнул мэр.

По словам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в 2019 году комплексное благоустройство провели более чем на тысяче улиц. Полностью обновили 410 улиц в городе. На проектах задействованы почти 30 архитектурных бюро и институтов.

