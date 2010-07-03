Павильон МЦД с момента открытия посетили более 175 тысяч человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Свыше 175 тысяч человек посетили демонстрационный павильон Московских центральных диаметров (МЦД), расположенный на площади Киевского вокзала, за 11 месяцев со дня открытия. Об этом сообщило Агентство "Москва".

"С запуском движения на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" посещаемость демонстрационного павильона МЦД выросла. Теперь консультанты павильона рассказывают не о будущем, а о уже запущенном проекте", – заявили в пресс-службе Дептранса Москвы.

По словам представителя ведомства, с момента запуска движения по МЦД демонстрационный павильон посетили более 5 тысяч человек.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября. Одними из первых новый наземный общественный транспорт опробовали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник вручил главе государства именную карту "Тройка".

По словам Сергея Собянина, третью линию МЦД могут запустить через два-три года. По проекту, она протянется от Зеленограда до Раменского.

