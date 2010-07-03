На МЦД-2 тестируют новое ПО для стабильной работы турникетов

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Новое программное обеспечение для управления турникетами начали тестировать на МЦД-2 "Курско-Рижский". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу АО ЦППК.

"На МЦД-2 "Курско-Рижский" начали проверять ПО для управления турникетами, валидаторами и билетопечатающими автоматами. Наладка поможет обеспечить их стабильную работу", - заявили в компании.

В настоящий момент все маршруты МЦД работают в бесплатном режиме. Подобная услуга будет действительна до 8 декабря. Временное отключение турникетов связано с необходимостью скорректировать работу оборудования в части стабильности работы и соответствия тарифам перевозчика.

Инцидент с турникетами в мэрии Москвы объяснили тем, что частный перевозчик АО ЦППК не доработал их для транспортных карт "Тройка". По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, именно компания-перевозчик брала на себя обязательства по обслуживанию системы.

Движение по МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" пустили 21 ноября. Протяженность диаметров составляет 52 и 80 километров соответственно.

