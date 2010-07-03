В мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД

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Проблема с неисправностью турникетов на МЦД произошла из-за того, что частный перевозчик недоработал свою систему перекодировки карт "Тройка", заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов газете "Коммерсант".

Он отметил, что, согласно договору с правительством Москвы и Московской области, все расходы на себя берет ЦППК. "Это строго его сфера ответственности", – подчеркнул он. В то же время устранением ошибок займется Московский метрополитен.

С 20 ноября пассажиры активировали уже более 4 миллионов карт "Тройка" для поездок на Московских центральных диаметрах. Перекодированными картами пользуются более половины от всего потока пассажиров метро в сутки.

Карты нужно активировать для получения бесплатной пересадки на метро и МЦК, а также для оплаты проезда на диаметрах после того, как будет завершена доработка программного обеспечения турникетов.

Для активации карты "Тройка" можно обратиться в любую кассу метро. Также активация билета "Кошелек" карты "Тройка" возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на 1 рубль.

По 8 декабря включительно проезд на МЦД бесплатный – пассажиру необходимо заплатить только за пересадку на метро.

21 ноября запустили МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский". Их протяженность составляет 132 километра пути, пассажиры могут воспользоваться 57 станциями.

С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД. До конца года на МЦД организуют бесконтактную оплату проезда.

Всего к 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву.

